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Орел18.12.2019 Среда 15:42
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В Орловской области определили лучшего математика

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18.12.2019

Победителем областного конкурса по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания стала Светлана Манько — старший преподаватель ОГИК.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андреем Клычковым.

Манько участвовала в конкурсе с научно-исследовательской работой «Векторнозначные функции, порождённые оператором конечного порядка, и их применение к решению операторных уравнений».

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