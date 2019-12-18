В Орловской области определили лучшего математика

Победителем областного конкурса по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания стала Светлана Манько — старший преподаватель ОГИК.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андреем Клычковым.

Манько участвовала в конкурсе с научно-исследовательской работой «Векторнозначные функции, порождённые оператором конечного порядка, и их применение к решению операторных уравнений».