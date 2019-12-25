В Орловской области изъяли 150 нелегальных литров
25.12.2019
Столько спиртосодержащей продукции изъяли из незаконного оборота в текущем году. Об этом сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области Эдуард Мирошкин.
За год полиция провела 628 проверок в сфере реализации алкоголя и выявила 357 фактов реализации контрафакта. Зарегистрировано 34 преступления, связанных с незаконными изготовлением и реализацией алкогольной продукции.
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