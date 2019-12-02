Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.12.2019 Понедельник 15:41
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области горели пять частных домов

В Орловской области горели пять частных домов

Версия для печати

02.12.2019

Такова статистика Управления МЧС за минувшие выходные дни.

30 ноября пожары произошли в Свердловском районе (в деревне Еропкино-Большак) и Колпнянском районе (в деревне Теменское). 1 декабря — в Орловском районе (в деревне Вязки) и в Дмитровском районе (в деревне Талдыкино), а также в самом Дмитровске. В нескольких случаях произошло обрушение кровли.

Как минимум при одном эпизоде причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Все ЧП обошлись без погибших и пострадавших.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58750

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.12.2019

Агрохолдинг реализует на Орловщине проекты в 32 миллиарда рублей

02.12.2019

Пресс-секретаря «Молодой гвардии» попытались «уйти» с помощью спама

02.12.2019

В Орловской области снова произошло братоубийство

02.12.2019

Нетрезвый орловчанин выехал на «встречку»

02.12.2019

Сегодня орловчане останутся без воды на весь день

3
$ USD64.0817(-0.02)30.11
€ EUR70.5475(-0.03)30.11

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online