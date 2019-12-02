В Орловской области горели пять частных домов

Такова статистика Управления МЧС за минувшие выходные дни.

30 ноября пожары произошли в Свердловском районе (в деревне Еропкино-Большак) и Колпнянском районе (в деревне Теменское). 1 декабря — в Орловском районе (в деревне Вязки) и в Дмитровском районе (в деревне Талдыкино), а также в самом Дмитровске. В нескольких случаях произошло обрушение кровли.

Как минимум при одном эпизоде причиной возгорания стала неосторожность при курении.



Все ЧП обошлись без погибших и пострадавших.