В орловской глубинке открыли ещё один ФАП
26.12.2019
Модульный фельдшерско-акушерский пункт оборудовали в Знаменском районе в селе Селихово. Стоимость объекта составляет около 4 с половиной миллионов рублей.
Предполагается, что ФАП будет принимать пациентов Селиховского сельского поселения, где официально проживают 547 человек.
Объект открыли в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
Короткая ссылка obl1.ru/~/59241
Другие новости раздела
26.12.2019
Завтра в Орле откроют ещё один детсад
$ USD61.7164(-0.45)26.12
€ EUR68.4065(-0.5)26.12
Наш опрос
Какой из январских праздников важнее?