В орловской глубинке открыли ещё один ФАП

Модульный фельдшерско-акушерский пункт оборудовали в Знаменском районе в селе Селихово. Стоимость объекта составляет около 4 с половиной миллионов рублей.

Предполагается, что ФАП будет принимать пациентов Селиховского сельского поселения, где официально проживают 547 человек.

Объект открыли в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».