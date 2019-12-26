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В орловской глубинке открыли ещё один ФАП

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26.12.2019

Модульный фельдшерско-акушерский пункт оборудовали в Знаменском районе в селе Селихово. Стоимость объекта составляет около 4 с половиной миллионов рублей.

Предполагается, что ФАП будет принимать пациентов Селиховского сельского поселения, где официально проживают 547 человек.

Объект открыли в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

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