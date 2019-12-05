В орловской девятиэтажке горела квартира

Пожар случился в Орле на Московском шоссе 3 декабря около полудня.

Как сообщает МЧС, в результате ЧП в двухкомнатной квартире выгорела отделка потолка. Также огонь повредил стены и мебель.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания уточняются.