В Орле женщина сбила девушку
11.12.2019
Очередное ДТП с пешеходом произошло на Карачевском шоссе у дома № 84 10 декабря около 21 часа. 38-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном Гольф», ехала со стороны Мостовой в сторону Васильевской, и допустила наезд на 20-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.
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