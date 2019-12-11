В Орле женщина сбила девушку

Очередное ДТП с пешеходом произошло на Карачевском шоссе у дома № 84 10 декабря около 21 часа. 38-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном Гольф», ехала со стороны Мостовой в сторону Васильевской, и допустила наезд на 20-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.