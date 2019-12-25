В Орле завершается война с незаконной рекламой

С улиц убрали 222 из 244 незаконных рекламных конструкций, включённых в соответствующий план. Об этом сообщили в администрации Орла.

Работу проводит городское управление муниципального имущества и землепользования. Оставшиеся конструкции уберут до конца текущего года.

Также демонтированы ещё 10 реклам, не включённых в план, но признанных незаконными.