В Орле завершается война с незаконной рекламой
25.12.2019
С улиц убрали 222 из 244 незаконных рекламных конструкций, включённых в соответствующий план. Об этом сообщили в администрации Орла.
Работу проводит городское управление муниципального имущества и землепользования. Оставшиеся конструкции уберут до конца текущего года.
Также демонтированы ещё 10 реклам, не включённых в план, но признанных незаконными.
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