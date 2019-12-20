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Орел20.12.2019 Пятница 14:31
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В Орле «зачистили» парк Победы

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20.12.2019

Об этом сообщил глава Советского района Артём Левковский.

Работы провело предприятие «Спецавтобаза». От мусора очистили склон, на состояние которого жаловались горожане и СМИ.

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Фото: пресс-служба администрации города Орла

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