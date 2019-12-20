В Орле «зачистили» парк Победы
20.12.2019
Об этом сообщил глава Советского района Артём Левковский.
Работы провело предприятие «Спецавтобаза». От мусора очистили склон, на состояние которого жаловались горожане и СМИ.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
Короткая ссылка obl1.ru/~/59133
Другие новости раздела
20.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD62.4071(-0.12)21.12
€ EUR69.378(-0.21)21.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?