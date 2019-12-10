В Орле водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП
10.12.2019
Авария случилась 9 декабря в 17:15 на улице Пушкина у дома № 117.
Пострадала 45-летняя женщина. Когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, её сбил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле. После этого он скрылся с места.
Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавшая обратилась в травмпункт больницы Семашко. Госпитализация не понадобилась.
По факту ДТП проводится проверка.
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