В Орле водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

Авария случилась 9 декабря в 17:15 на улице Пушкина у дома № 117.

Пострадала 45-летняя женщина. Когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, её сбил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле. После этого он скрылся с места.

Как сообщает Управление ГИБДД, пострадавшая обратилась в травмпункт больницы Семашко. Госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.