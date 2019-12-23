В Орле водитель сбил пешехода и скрылся
23.12.2019
ДТП случилось 21 декабря в 17 часов на улице Металлургов у дома № 17.
Как сообщает Управление ГИБДД, неустановленный водитель на неустановленном транспорте сбил 55-летнего мужчину, который передвигался по придомовой территории.
После этого водитель скрылся с места ДТП.
Пострадавшего пешехода доставили в больницу Семашко, однако госпитализация ему не понадобилась.
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