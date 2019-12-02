В Орле важное социальное учреждение поменяло адрес

В отдельное здание на Адрианова, 5, переехал «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла».

В учреждении оказывают бесплатную медицинскую помощь детям в возрасте до 4 лет. «Клиентами» могут стать несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, мальчики и девочки, родившиеся раньше срока, а также дети из неблагополучных семей.

Им помогут дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги и педагоги дополнительного образования.

Переезд стал возможным благодаря тому, что центр получил президентский грант (7 миллионов 650 тысяч рублей). Средства выделили в рамках национального проекта «Образование».