В Орле в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист
09.12.2019
Инцидент случился 7 декабря в 15:15 на Комсомольской улице у дома № 53.
Как сообщает Управление ГИБДД, водитель автомобиля «Лифан», выезжая из двора на улицу, не уступил дорогу мальчику 2005 года рождения, который передвигался на велосипеде (без сопровождения взрослых).
Пострадавший обратился в травмпункт НКМЦ имени Круглой. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58892
Другие новости раздела
09.12.2019
В Орле построят ещё одни ясли
$ USD63.7185(-0.09)07.12
€ EUR70.7594(+0.03)07.12
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют