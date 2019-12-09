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В Орле в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

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09.12.2019

Инцидент случился 7 декабря в 15:15 на Комсомольской улице у дома № 53.

Как сообщает Управление ГИБДД, водитель автомобиля «Лифан», выезжая из двора на улицу, не уступил дорогу мальчику 2005 года рождения, который передвигался на велосипеде (без сопровождения взрослых).

Пострадавший обратился в травмпункт НКМЦ имени Круглой. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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