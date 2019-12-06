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Орел06.12.2019 Пятница 12:39
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  3. В Орле в 11 многоэтажках отключили отопление и горячую воду

В Орле в 11 многоэтажках отключили отопление и горячую воду

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06.12.2019

Работа котельной, расположенной в проезде Связистов, 1-А, остановлена до 17 часов. Причина — работы по замене задвижки в подвале дома в переулке Соляном, 12, которые проводит ЖЭУ-2.

Отопление и горячая вода отключены по следующим адресам: Комсомольская, 78, 88, 88-А, 94, Панчука, 13, проезд Связистов, 1, 10, 12, переулок Соляной, 3, 5, 12.

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