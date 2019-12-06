В Орле в 11 многоэтажках отключили отопление и горячую воду

Работа котельной, расположенной в проезде Связистов, 1-А, остановлена до 17 часов. Причина — работы по замене задвижки в подвале дома в переулке Соляном, 12, которые проводит ЖЭУ-2.

Отопление и горячая вода отключены по следующим адресам: Комсомольская, 78, 88, 88-А, 94, Панчука, 13, проезд Связистов, 1, 10, 12, переулок Соляной, 3, 5, 12.