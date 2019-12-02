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В Орле установили ёлку из шаров

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29.11.2019

Оригинальный символ Нового года размещён у здания театра «Свободное пространство». Процесс монтажа зафиксировали на фото корреспонденты «Комсомольской правды».

Такая же новогодняя ёлка устанавливалась здесь в минувшем году. Тогда она пользовалась у горожан большой популярностью.

Также на площади Ленина продолжается монтаж открытого катка и ярмарочных домиков-павильонов, здесь же планируется установить и карусель.

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