В Орле установили ёлку из шаров
29.11.2019
Оригинальный символ Нового года размещён у здания театра «Свободное пространство». Процесс монтажа зафиксировали на фото корреспонденты «Комсомольской правды».
Такая же новогодняя ёлка устанавливалась здесь в минувшем году. Тогда она пользовалась у горожан большой популярностью.
Также на площади Ленина продолжается монтаж открытого катка и ярмарочных домиков-павильонов, здесь же планируется установить и карусель.
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