Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.12.2019 Среда 11:48
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле усилят транспортное обслуживание улицы Горького

В Орле усилят транспортное обслуживание улицы Горького

Версия для печати

25.12.2019

Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.

Жители улицы направили в мэрию обращение. Орловчане напомнили, что сейчас эту городскую территорию обслуживает лишь троллейбусный маршрут № 6. Транспорт курсирует по нему с периодичностью один раз каждые полчаса.

Муромский предложил либо увеличить число троллейбусов на маршруте, либо запустить по улице дополнительный транспорт — маршрутные такси.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59217

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.12.2019

В Орловской области создан центр по воспитанию патриотизма и толерантности

25.12.2019

Орловчане снова жалуются на маршрутки из «Лужков»

5
25.12.2019

Орловчане превратили в мусорку собственный дом

25.12.2019

Орловским МЧС-никам передали освящённую спецтехнику

25.12.2019

В Орле на улице Ломоносова столкнулись две «Тойоты»

$ USD62.1673(-0.08)25.12
€ EUR68.9062(-0.09)25.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online