В Орле усилят транспортное обслуживание улицы Горького

Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.

Жители улицы направили в мэрию обращение. Орловчане напомнили, что сейчас эту городскую территорию обслуживает лишь троллейбусный маршрут № 6. Транспорт курсирует по нему с периодичностью один раз каждые полчаса.

Муромский предложил либо увеличить число троллейбусов на маршруте, либо запустить по улице дополнительный транспорт — маршрутные такси.