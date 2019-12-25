В Орле усилят транспортное обслуживание улицы Горького
25.12.2019
Такое поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.
Жители улицы направили в мэрию обращение. Орловчане напомнили, что сейчас эту городскую территорию обслуживает лишь троллейбусный маршрут № 6. Транспорт курсирует по нему с периодичностью один раз каждые полчаса.
Муромский предложил либо увеличить число троллейбусов на маршруте, либо запустить по улице дополнительный транспорт — маршрутные такси.
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