В Орле требуются 6 врачей с зарплатой до 150 тысяч рублей

Такие вакансии разместила на государственном портале «Работа в России» частных орловских клиник. Кроме того, работодатель предлагает специалистам помощь при переезде и жильё.

Также две вакансии с аналогичным уровнем заработной платы разместила одна из строительных компаний, которая работает в регионе. Ей нужны руководители.

Среди не самых высокооплачиваемых, но самых востребованных в области профессий — водители (около 200 вакансий), медицинские сёстры (130), военнослужащие (100) и уборщики (около 100).