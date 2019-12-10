В Орле требуются 6 врачей с зарплатой до 150 тысяч рублей
10.12.2019
Такие вакансии разместила на государственном портале «Работа в России» частных орловских клиник. Кроме того, работодатель предлагает специалистам помощь при переезде и жильё.
Также две вакансии с аналогичным уровнем заработной платы разместила одна из строительных компаний, которая работает в регионе. Ей нужны руководители.
Среди не самых высокооплачиваемых, но самых востребованных в области профессий — водители (около 200 вакансий), медицинские сёстры (130), военнослужащие (100) и уборщики (около 100).
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