В Орле состоялись минута молчания и возложение цветов

Памятные мероприятия прошли в сквере Танкистов 9 декабря — в День героев Отечества.

Праздник учреждён в честь героев СССР и РФ, а также кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. Памятная дата установлена в 2007 году.

В нашей области родились 179 героев Советского Союза и 8 героев России, а также 43 полных кавалера ордена Славы.