В Орле состоялись минута молчания и возложение цветов
10.12.2019
Памятные мероприятия прошли в сквере Танкистов 9 декабря — в День героев Отечества.
Праздник учреждён в честь героев СССР и РФ, а также кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. Памятная дата установлена в 2007 году.
В нашей области родились 179 героев Советского Союза и 8 героев России, а также 43 полных кавалера ордена Славы.
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09.12.2019
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