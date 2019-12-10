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Орел10.12.2019 Вторник 11:11
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В Орле состоялись минута молчания и возложение цветов

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10.12.2019

Памятные мероприятия прошли в сквере Танкистов 9 декабря — в День героев Отечества.

Праздник учреждён в честь героев СССР и РФ, а также кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. Памятная дата установлена в 2007 году.

В нашей области родились 179 героев Советского Союза и 8 героев России, а также 43 полных кавалера ордена Славы.

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