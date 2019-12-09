В Орле снова «вставят палки в колёса» автомобилистам

11 декабря на улице Салтыкова-Щедрина (между зданиями № 31 и № 35) будет действовать ограничение на парковку (с 00:00 до 15:00) и проезд (с 12:00 до 15:00) транспортных средств.

Ограничения вводятся в связи с проведением церемонии вручения автотранспорта школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты.

Водителям предлагается объезжать участок по площади Ленина (по отрезку от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора) и по улице Пролетарская гора.