В Орле снова ограничат движение
04.12.2019
Временные ограничения введут на улице 8 марта в районе домов №№ 10-58 с 5 декабря в 8 часов до 20 декабря 17 часов. Об этом сообщает мэрия.
Причина неудобств — работы по прокладке теплосетей.
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