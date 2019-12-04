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Орел04.12.2019 Среда 17:34
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В Орле снова ограничат движение

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04.12.2019

Временные ограничения введут на улице 8 марта в районе домов №№ 10-58 с 5 декабря в 8 часов до 20 декабря 17 часов. Об этом сообщает мэрия.

Причина неудобств — работы по прокладке теплосетей.

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