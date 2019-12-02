В Орле сгорел дорогостоящий автомобиль
29.11.2019
ЧП случилось 28 ноября около 6 часов утра у дома по улице Максима Горького, 48. Загорелся чёрный Mercedes-Benz.
Последствия ликвидировали два пожарных расчёта. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние объекты, однако сам автомобиль полностью выгорел изнутри.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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