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В Орле сдали в эксплуатацию «полицейский» дом

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23.12.2019

В областном центре состоялась торжественная церемония в честь сдачи в эксплуатацию жилого дома, построенного МВД РФ для своих сотрудников. В ней принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер Областного совета Леонид Музалевский.

Дом находится по адресу улица Гайдара, дом 49. В нём 10 этажей и 90 квартир.

Строительство стартовало летом 2018 года и обошлось примерно в 130 миллионов рублей.

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