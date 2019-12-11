В Орле раздали ключи от 79 автомобилей

Торжественное вручение состоялось в Орле у стелы «Город воинской славы». Ключи руководителям учреждений вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Рядом (перед зданием администрации региона) стояли и сами машины.

Учреждениям образования передали 50 новых школьных автобусов, учреждениям здравоохранения — 27 машин «Скорой помощи» (в том числе 3 реанимобиля), а также 2 автомобиля, предназначенных для доставки людей с ограниченными возможностями в медицинские организации.