В Орле «проторговали» первый этап конкурса перевозчиков
12.12.2019
Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.
Администрация выставила на торги 28 маршрутов, объединённых в 22 лота.
До конца года планируется выставить на торги маршруты № 6 и № 25. Документацию по ним пришлось переработать, так как, в связи с закрытием моста Дружбы, изменилась схема движения.
В данный момент мэрия ведёт работу по заключению контрактов на будущий год.
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