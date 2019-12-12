В Орле «проторговали» первый этап конкурса перевозчиков

Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Администрация выставила на торги 28 маршрутов, объединённых в 22 лота.

До конца года планируется выставить на торги маршруты № 6 и № 25. Документацию по ним пришлось переработать, так как, в связи с закрытием моста Дружбы, изменилась схема движения.

В данный момент мэрия ведёт работу по заключению контрактов на будущий год.