В Орле произошло массовое ДТП с такси и фурой
05.12.2019
Авария случилась 4 декабря в 17 часов рядом со зданием автовокзала.
Как сообщили в ГИБДД, водитель «Мицубиси Галант» (36-летний мужчина), поворачивая с Комсомольской улицы на Карачевское шоссе на регулируемом перекрёстке, не уступил дорогу машине такси «Лада Гранта». Это привело к столкновению.
Затем «Мицубиси» столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом, который ехал по Карачевскому шоссе в сторону Маслозаводского переулка.
Пострадала пассажирка «Лады» — 25-летняя девушка. Её доставили в больницу Семашко. Медики оказали орловчанке помощь и отпустили домой.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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