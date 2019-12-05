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Орел05.12.2019 Четверг 11:52
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  3. В Орле произошло массовое ДТП с такси и фурой

В Орле произошло массовое ДТП с такси и фурой

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05.12.2019

Авария случилась 4 декабря в 17 часов рядом со зданием автовокзала.

Как сообщили в ГИБДД, водитель «Мицубиси Галант» (36-летний мужчина), поворачивая с Комсомольской улицы на Карачевское шоссе на регулируемом перекрёстке, не уступил дорогу машине такси «Лада Гранта». Это привело к столкновению.

Затем «Мицубиси» столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом, который ехал по Карачевскому шоссе в сторону Маслозаводского переулка.

Пострадала пассажирка «Лады» — 25-летняя девушка. Её доставили в больницу Семашко. Медики оказали орловчанке помощь и отпустили домой.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

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