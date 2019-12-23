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В Орле произошло ДТП с троллейбусом

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23.12.2019

Авария случилась 22 декабря в 11:15 на Октябрьской у дома № 45. Водитель троллейбуса, двигаясь от Полесской к Красноармейской, попал в сложную ситуацию — у транспортного средства отсоединились токоприёмники.

В результате «рога» упали на ехавший рядом в попутном направлении автомобиль Peugeot Boxer и разбили лобовое стекло машины.

Обошлось без пострадавших.

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

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