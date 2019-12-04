В Орле произошла вспышка насилия
04.12.2019
В Заводском районе произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии.
Инцидент случился на Черкасской улице 3 декабря около четырёх часов утра. Трое местных жителей, гуляя по городу, вступили в конфликт с другой компанией из двух прохожих. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Перепалка переросла в драку. Затем один из участников применил против оппонентов газовый пистолет.
В этот момент в ситуацию вмешались росгвардейцы, патрулировавшие местность. Они пресекли драку и передали конфликтующих полиции.
Одного из мужчин пришлось госпитализировать.
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