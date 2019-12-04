В Орле появится новый пешеходный переход

Его оборудуют в микрорайоне «Зареченский» на улице Емлютина у дома № 20. Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

Кроме того, переход, расположенный в центре города (у здания «Главпочтамта») перенесут в сторону. Сейчас уложенная здесь тактильная плитка, предназначенная для помощи слепым и слабовидящим, ведёт их прямо в фонарный столб.