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Орел04.12.2019 Среда 17:35
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В Орле появится новый пешеходный переход

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04.12.2019

Его оборудуют в микрорайоне «Зареченский» на улице Емлютина у дома № 20. Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

Кроме того, переход, расположенный в центре города (у здания «Главпочтамта») перенесут в сторону. Сейчас уложенная здесь тактильная плитка, предназначенная для помощи слепым и слабовидящим, ведёт их прямо в фонарный столб.

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