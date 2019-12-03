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В Орле появился бульвар Мартынова и сквер Ермолаева

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02.12.2019

Четыре общественных территории, ранее не имевшие официальных названий, обрели имена. Их присвоила профильная городская комиссия и одобрил Орловский городской Совет народных депутатов.

Территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова будет называться бульваром Генерала Мартынова (в честь генерала-майора Владимира Мартынова, экс-руководителя Орловского гарнизона и Орловского высшего военного командного училища). Ранее безымянный сквер напротив завода «Стекломаш» «окрестили» в честь Петра Ермолаева, орловчанина, участника ВОВ, полного кавалера ордена Славы.

На улице Ливенской (на отрезке между многоэтажной застройкой и заправочной станцией) теперь будет существовать Ливенский сквер, а рядом с орловским филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения — Семинарский парк.

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