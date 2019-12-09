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Орел09.12.2019 Понедельник 12:14
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В Орле построят ещё одни ясли

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09.12.2019

Объект появится в Северном районе на улице Кузнецова. Такая информация размещена в сообществе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Мэрия уже предоставила для данных целей земельный участок площадью 8184 квадратных метра и заключила контракт на разработку проектной документации. Данную работу до 20 мая будущего года выполнит ООО «Гелайн Проект». Это обойдётся в 2 миллиона 460 тысяч рублей.

Ясли смогут принять 80 малышей в возрасте от полутора до трёх лет.

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