В Орле построят ещё одни ясли

Объект появится в Северном районе на улице Кузнецова. Такая информация размещена в сообществе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Мэрия уже предоставила для данных целей земельный участок площадью 8184 квадратных метра и заключила контракт на разработку проектной документации. Данную работу до 20 мая будущего года выполнит ООО «Гелайн Проект». Это обойдётся в 2 миллиона 460 тысяч рублей.

Ясли смогут принять 80 малышей в возрасте от полутора до трёх лет.