В Орле построят ещё одни ясли
09.12.2019
Объект появится в Северном районе на улице Кузнецова. Такая информация размещена в сообществе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».
Мэрия уже предоставила для данных целей земельный участок площадью 8184 квадратных метра и заключила контракт на разработку проектной документации. Данную работу до 20 мая будущего года выполнит ООО «Гелайн Проект». Это обойдётся в 2 миллиона 460 тысяч рублей.
Ясли смогут принять 80 малышей в возрасте от полутора до трёх лет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58889
Другие новости раздела
$ USD63.7185(-0.09)07.12
€ EUR70.7594(+0.03)07.12
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют