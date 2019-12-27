В Орле полуобнажённая женщина умоляла защитить её от крыс

Неординарный инцидент произошёл на перекрёстке улицы 4-й Курской и переулка Речного. Видео опубликовали «Истоки».

Молодую пару с ребёнком, которые ехали в автомобиле, атаковала неизвестная женщина. Из одежды на ней были только трусы.

Женщина вцепилась в дверную ручку машины, кричала о том, что её за ноги кусают крысы, и просила вызвать «Скорую помощь».

Орловчане позвонили в «Скорую», после чего всё же смогли избавиться от назойливой незнакомки и уехать.