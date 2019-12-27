Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.12.2019 Пятница 11:15
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле полуобнажённая женщина умоляла защитить её от крыс

В Орле полуобнажённая женщина умоляла защитить её от крыс

Версия для печати

27.12.2019

Неординарный инцидент произошёл на перекрёстке улицы 4-й Курской и переулка Речного. Видео опубликовали «Истоки».

Молодую пару с ребёнком, которые ехали в автомобиле, атаковала неизвестная женщина. Из одежды на ней были только трусы.

Женщина вцепилась в дверную ручку машины, кричала о том, что её за ноги кусают крысы, и просила вызвать «Скорую помощь».

Орловчане позвонили в «Скорую», после чего всё же смогли избавиться от назойливой незнакомки и уехать.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59260

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.12.2019

В администрации Орловской области раздали «Добро 57»

27.12.2019

Сегодня в Орле откроют ещё один детсад

1
27.12.2019

Объявлен аукцион на разработку проекта футбольного манежа на стадионе Ленина

26.12.2019

Тепличный комбинат «Успенский» посетил Андрей Клычков

2.8
26.12.2019

У орловчанина выманили 249 тысяч рублей

$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online