В Орле покарали нелегальных торговцев
03.12.2019
Административная комиссия Советского района выписала три соответствующих протокола. Нарушения выявили на перекрёстке улиц Максима Горького и 60 лет Октября.
Ранее в мэрию поступали жалобы от местных жителей. Отмечалось, что самовольная торговля становится причиной антисанитарного состояния соседних территорий.
Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.
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