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Орел03.12.2019 Вторник 16:47
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  3. В Орле покарали нелегальных торговцев

В Орле покарали нелегальных торговцев

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03.12.2019

Административная комиссия Советского района выписала три соответствующих протокола. Нарушения выявили на перекрёстке улиц Максима Горького и 60 лет Октября.

Ранее в мэрию поступали жалобы от местных жителей. Отмечалось, что самовольная торговля становится причиной антисанитарного состояния соседних территорий.

Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.

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