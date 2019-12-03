В Орле покарали нелегальных торговцев

Административная комиссия Советского района выписала три соответствующих протокола. Нарушения выявили на перекрёстке улиц Максима Горького и 60 лет Октября.

Ранее в мэрию поступали жалобы от местных жителей. Отмечалось, что самовольная торговля становится причиной антисанитарного состояния соседних территорий.

Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.