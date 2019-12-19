В Орле похищенный оленёнок «сам» вернулся к собратьям

Светодиодную фигуру животного, похищенную в микрорайоне «Зареченский» несколько дней назад, вернули на место. Это сделали неизвестные лица в ночное время суток.

Об этом сообщается в группе «ОРЁЛСТРОЙ — жилая и коммерческая недвижимость» «Вконтакте».

В ближайшее время её снова подключат к электросетям.