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Орел19.12.2019 Четверг 14:11
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В Орле похищенный оленёнок «сам» вернулся к собратьям

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19.12.2019

Светодиодную фигуру животного, похищенную в микрорайоне «Зареченский» несколько дней назад, вернули на место. Это сделали неизвестные лица в ночное время суток.

Об этом сообщается в группе «ОРЁЛСТРОЙ — жилая и коммерческая недвижимость» «Вконтакте».

В ближайшее время её снова подключат к электросетям.

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