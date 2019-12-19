В Орле похищенный оленёнок «сам» вернулся к собратьям
19.12.2019
Светодиодную фигуру животного, похищенную в микрорайоне «Зареченский» несколько дней назад, вернули на место. Это сделали неизвестные лица в ночное время суток.
Об этом сообщается в группе «ОРЁЛСТРОЙ — жилая и коммерческая недвижимость» «Вконтакте».
В ближайшее время её снова подключат к электросетям.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59110
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