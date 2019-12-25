В Орле подрядчика «Дружбы» могут оштрафовать за «беззащитность»

ООО «Ремспецмост», которое ремонтирует мост «Дружбы», официально обязали установить под объектом защитный экран. Если это не будет сделано в течение 30 дней, компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии.

Подрядчик собирался установить экран после начала ремонта участков моста «Дружба», расположенных непосредственно над рекой. Однако это так и не было сделано.