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Орел10.12.2019 Вторник 14:10
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В Орле подрались водители маршруток №14 и №354

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10.12.2019

Конфликт произошёл в салоне автобуса, обслуживающего маршрут № 14. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Водитель другого автобуса зашёл в салон и вступил в «дискуссию» с коллегой. Словесная перепалка переросла в драку.

Управление МВД по Орловской области проводит проверку в связи с появлением данной информации.

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