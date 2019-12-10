В Орле подрались водители маршруток №14 и №354
10.12.2019
Конфликт произошёл в салоне автобуса, обслуживающего маршрут № 14. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Водитель другого автобуса зашёл в салон и вступил в «дискуссию» с коллегой. Словесная перепалка переросла в драку.
Управление МВД по Орловской области проводит проверку в связи с появлением данной информации.
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