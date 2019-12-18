Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.12.2019 Среда 11:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле перед годом крысы украли оленя

В Орле перед годом крысы украли оленя

Версия для печати

18.12.2019

В микрорайоне «Зареченский» трое неизвестных похитили декоративную светящуюся фигуру оленёнка, установленную ПАО «Орёлстрой».

Это произошло 17 декабря около 01:30. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сейчас полиция проводит проверку в связи с появлением данной информации.

Похищенный оленёнок являлся составной частью композиции из трёх фигур.

34

Фото: группа «ОРЁЛСТРОЙ — жилая и коммерческая недвижимость» «Вконтакте»

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59076

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.12.2019

СМИ: Задержанный по подозрению в приготовлении к массовому убийству орловчанин может иметь отношение к правым радикалам

18.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
17.12.2019

В центр телефонного обслуживания Кадастровой палаты позвонили 6500 орловчан

17.12.2019

Красный свет привёл орловчанина на больничную койку

17.12.2019

Орловский СК возбудил уголовное дело в связи с несчастным случаем на производстве

1
$ USD62.5326(-0.24)18.12
€ EUR69.6801(-0.26)18.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online