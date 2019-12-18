В Орле перед годом крысы украли оленя
18.12.2019
В микрорайоне «Зареченский» трое неизвестных похитили декоративную светящуюся фигуру оленёнка, установленную ПАО «Орёлстрой».
Это произошло 17 декабря около 01:30. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сейчас полиция проводит проверку в связи с появлением данной информации.
Похищенный оленёнок являлся составной частью композиции из трёх фигур.
Фото: группа «ОРЁЛСТРОЙ — жилая и коммерческая недвижимость» «Вконтакте»
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