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Орел27.12.2019 Пятница 12:30
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В Орле открылись «информационно-коммуникационные» мастерские

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27.12.2019

В корпусе Политехнического института имени Поликарпова ОГУ имени Тургенева состоялось открытие мастерских по направлению «Информационно-коммуникационные технологии».

Ожидается, что они станут центром развития новых технологий, где молодёжь сможет получить дополнительные теоретические и практические знания, благодаря которым впоследствии найдёт престижную и высокооплачиваемую работу. Также здесь будут проводиться различные общеразвивающие программы для детей и взрослых, экзамены, соревнования и чемпионаты.

Мастерские созданы в рамках гранта «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и национального проекта «Образование».

Мастерские оборудованы новыми современными компьютерами, 3D-принтерами и сканерами, созданными на стандартах WorldSkills Russia.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/59261

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