В Орле открыли новый детский сад
19.12.2019
Садик № 8 открылся в микрорайоне «Болховский» на улице Естина. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 детей.
Объект построили за 11 месяцев. Реализацией проекта занималась компания «ОСУ— 2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).
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