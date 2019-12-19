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Орел19.12.2019 Четверг 11:17
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В Орле открыли новый детский сад

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19.12.2019

Садик № 8 открылся в микрорайоне «Болховский» на улице Естина. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 детей.

Объект построили за 11 месяцев. Реализацией проекта занималась компания «ОСУ— 2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).

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