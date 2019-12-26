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Орел26.12.2019 Четверг 12:12
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В Орле открылась лаборатория с ЧПУ-станками

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26.12.2019

Лаборатория электроники и приборостроения созданасовместными усилиями ОГУ имени Тургенева и АО «Протон». Она работает на базе кафедры электроники, радиотехники и систем связи вуза в корпусе Научприбора.

Торжественное открытие состоялось 25 декабря.

Цель лаборатории — подготовить кадры для орловских компаний, создав условия для сотрудничества студентов с предприятиями региона.

Лаборатория обеспечена современным оборудованием, в том числе электромонтажными столами с радиотехникой и станками с числовым программным управлением.

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