В Орле открылась лаборатория с ЧПУ-станками

Лаборатория электроники и приборостроения созданасовместными усилиями ОГУ имени Тургенева и АО «Протон». Она работает на базе кафедры электроники, радиотехники и систем связи вуза в корпусе Научприбора.

Торжественное открытие состоялось 25 декабря.

Цель лаборатории — подготовить кадры для орловских компаний, создав условия для сотрудничества студентов с предприятиями региона.

Лаборатория обеспечена современным оборудованием, в том числе электромонтажными столами с радиотехникой и станками с числовым программным управлением.