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Орел13.12.2019 Пятница 12:13
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В Орле «окрестили» ещё один храм

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13.12.2019

Крест водрузили на купол православного храма во имя Георгия Победоносца, который строится в войсковой части 03013 (на Комсомольской, 289).

Чин освящения креста совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ранее в 2013 году закладной камень храма освятил архиепископ Орловский и Ливенский Антоний.

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Фото: пресс-служба Орловской митрополии

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