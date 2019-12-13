В Орле «окрестили» ещё один храм

Крест водрузили на купол православного храма во имя Георгия Победоносца, который строится в войсковой части 03013 (на Комсомольской, 289).

Чин освящения креста совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ранее в 2013 году закладной камень храма освятил архиепископ Орловский и Ливенский Антоний.

Фото: пресс-служба Орловской митрополии