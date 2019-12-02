В Орле один глава объявил другому выговор

Мэр Орла Василий Новиков объявил официальный выговор главе администрации города Александру Муромскому. Это произошло на сессии городского совета.

Основной причиной стало то, что Муромский не указал в своей декларации о доходах за 2018 год сведения о полученной им страховой выплате в размере 45 с половиной тысяч рублей. Выговор объявлен по требованию прокуратуры.

Также Новиков рекомендовал Муромскому зарегистрировать в Росреестре строящийся дом, также не указанный в декларации.