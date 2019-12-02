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В Орле один глава объявил другому выговор

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29.11.2019

Мэр Орла Василий Новиков объявил официальный выговор главе администрации города Александру Муромскому. Это произошло на сессии городского совета.

Основной причиной стало то, что Муромский не указал в своей декларации о доходах за 2018 год сведения о полученной им страховой выплате в размере 45 с половиной тысяч рублей. Выговор объявлен по требованию прокуратуры.

Также Новиков рекомендовал Муромскому зарегистрировать в Росреестре строящийся дом, также не указанный в декларации.

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