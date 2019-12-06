В Орле обсудят перспективы спорта и туризма

15 декабря в бизнес-центре ТМК ГРИНН пройдёт круглый стол «Спорт и туризм. Перспективы и направления развития».

Участниками мероприятия станут: Елена Силиванова (основатель команды DEER OCR, президент регионального отделения Федерации спортивных забегов с препятствиями в Московской области), Павел Корпачёв (спортивный блогер, вице-президент регионального отделения Федерации спортивных забегов с препятствиями в Московской области), Александр Миронов (президент FOSR (Федерации спортивных забегов с препятствиями)). Также в рамках деловой программы выступит Сергей Невструев (руководитель Центра кластерного развития), который расскажет о современных трендах событийных мероприятий как одном из способов развития туризма.

Организатором круглого стола выступила команда проекта «Тропа героев». Это спортивно-патриотическая игра, которая представляет собой кросс по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Ознакомиться с подробной программой и пройти официальную регистрацию можно по ссылке.

Программа и регистрация на событие доступны по ссылке.