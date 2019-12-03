В Орле оборудуют ещё один остановочный павильон
03.12.2019
Его установят на улице Гагарина у здания школы № 26. Работу сделают до 18 декабря.
Об этом сообщили в администрации Орла.
Сегодня были подведены итоги на право проведения данных работ. Победителем аукциона стало ООО «ДорИнвест».
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