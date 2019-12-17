Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.12.2019 Вторник 13:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле назвали слабые места программы по аварийному расселению

В Орле назвали слабые места программы по аварийному расселению

Версия для печати

17.12.2019

Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании комитета по строительству Орловского городского Совета народных депутатов.

Как сообщает портал «Орловские новости», до 2025 года в областном центре предстоит расселить 127 многоквартирных домов (или около 3 тысяч человек).

Однако пока что не хватает средств даже для реализации планов на следующий год. В связи с этим городские власти намерены обратиться к областному правительству за недостающими 37 миллионами рублей.

Основные проблемы, приводящие к нехватке средств, обозначила начальник отдела капремонта и расселения многоквартирных домов администрации Орла Ирина Каширская. Во-первых, площади квартир в аварийных домах, построенных десятилетия назад, значительно меньше любых площадей квартир, доступных к покупке.

Кроме того, цена на квадратный метр, установленная Минстроем РФ, которая определяет финансирование данной программы, заметно отличается от фактической стоимости «квадратов» на местном рынке недвижимости (31 тысяча против 40 тысяч рублей).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59056

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.12.2019

В Орле крепнет «Дружба»

17.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
17.12.2019

В Орловском онкодиспансере пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи

5
17.12.2019

По улицам Орла прогуляется банда Соловья-разбойника

17.12.2019

В Орловской области создан ещё один губернаторский совет

1.5
$ USD62.7686(+0.21)17.12
€ EUR69.9431(+0.08)17.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online