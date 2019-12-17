В Орле назвали слабые места программы по аварийному расселению

Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании комитета по строительству Орловского городского Совета народных депутатов.

Как сообщает портал «Орловские новости», до 2025 года в областном центре предстоит расселить 127 многоквартирных домов (или около 3 тысяч человек).

Однако пока что не хватает средств даже для реализации планов на следующий год. В связи с этим городские власти намерены обратиться к областному правительству за недостающими 37 миллионами рублей.

Основные проблемы, приводящие к нехватке средств, обозначила начальник отдела капремонта и расселения многоквартирных домов администрации Орла Ирина Каширская. Во-первых, площади квартир в аварийных домах, построенных десятилетия назад, значительно меньше любых площадей квартир, доступных к покупке.

Кроме того, цена на квадратный метр, установленная Минстроем РФ, которая определяет финансирование данной программы, заметно отличается от фактической стоимости «квадратов» на местном рынке недвижимости (31 тысяча против 40 тысяч рублей).