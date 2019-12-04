В Орле назвали дату начала ремонта электронных табло

Устройства на остановках общественного транспорта начнут приводить в порядок 9 декабря.

Соответствующий контракт между городскими властями и подрядной организацией находится на стадии подписания.

Предстоит привести в подрядок 12 табло, установленных на остановках «Сквер имени Ермолова», «ЦУМ», «Кинотеатр «Октябрь», «Сквер имени Гуртьева», «Пенсионный фонд», «Дом моды», «Магазин «Орёл» (улица Октябрьская, 62), «Магазин «Орёл» (улица Октябрьская, 65), «1-я Посадская», «Гостиница «Орёл» (улица Московская, 21), «Гостиница «Орёл» (улица Московская, 24), «Кинотеатр «Родина» (улица Московская, 32).