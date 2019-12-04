Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.12.2019 Среда 14:42
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле назвали дату начала ремонта электронных табло

В Орле назвали дату начала ремонта электронных табло

Версия для печати

04.12.2019

Устройства на остановках общественного транспорта начнут приводить в порядок 9 декабря.

Соответствующий контракт между городскими властями и подрядной организацией находится на стадии подписания.

Предстоит привести в подрядок 12 табло, установленных на остановках «Сквер имени Ермолова», «ЦУМ», «Кинотеатр «Октябрь», «Сквер имени Гуртьева», «Пенсионный фонд», «Дом моды», «Магазин «Орёл» (улица Октябрьская, 62), «Магазин «Орёл» (улица Октябрьская, 65), «1-я Посадская», «Гостиница «Орёл» (улица Московская, 21), «Гостиница «Орёл» (улица Московская, 24), «Кинотеатр «Родина» (улица Московская, 32).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58808

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.12.2019

В Орле на четырёх улицах отключили горячую воду

1
04.12.2019

«Вахта Памяти» помогла вернуться с войны 813 красноармейцам

04.12.2019

В Орле произошла вспышка насилия

04.12.2019

Изменения погоды привели к серьёзному ДТП

04.12.2019

Поисковики передали останки Павла Погожева его племяннику

$ USD64.1948(+0.05)05.12
€ EUR71.1086(+0.05)05.12

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online