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Орел12.12.2019 Четверг 11:54
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В Орле награды нашли героев

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12.12.2019

11 декабря в администрации Орловской области состоялось награждение госнаградами. Церемонию приурочили ко Дню конституции.

Знаки отличия получили представители трудовых коллективов, отдельные передовики производства, выдающиеся общественные деятели.

Так, среди награждённых — член правления Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Александр Щепетин (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»), многодетные супруги Елена и Олег Манько (орден «Родительская слава»), ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра ОГУ имени Тургенева Владимир Гордон (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»), победитель и призер чемпионатов по профессиональному мастерству EuroSkills Даниил Шмыдов (благодарность президента РФ).

Также был отмечен и губернатор Орловской области Андрей Клычков, которому вручили медаль «Наставник молодёжи».

Кроме того, в рамках церемонии представители Кром получили регалии в честь присвоения посёлку регионального почётного звания «Населённый пункт воинской доблести».

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