В Орле наградили самых энергичных энергетиков

В АО «Орёлоблэнерго» состоялась торжественная церемония, посвящённая профессиональному празднику — Дню энергетика. Эта дата отмечается 22 декабря, в самый короткий световой день в году.

Передовых и заслуженных работников предприятия поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Выдающимся сотрудникам вручили почётные грамоты.

Ещё одна церемония, посвящённая Дню энергетика, прошла в зале Аграрного университета. Здесь почётные грамоты вручал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также вручались грамоты областного и городского советов.

Наград удостоились не только энергетики, но и преподаватели вуза, которые готовят кадры для энергетической промышленности.