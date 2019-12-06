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Орел06.12.2019 Пятница 15:47
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В Орле начали устанавливать ещё одну ёлку

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06.12.2019

Сегодня в Зареченском микрорайоне на бульваре Молодёжи началась установка новогодней ёлки. Высота дерева составит 7 метров. Об этом сообщили в мэрии Орла.

В ближайшие дни ёлку украсят.

Праздничные мероприятия будут проходить в микрорайоне у входа в спорткомплекс «Ледовая арена». Представления под названием «Путешествие в Новый год» состоятся здесь 28 декабря (в 11 часов), 29 декабря (в 15 часов) и 4 января (в 15 часов). Также здесь 5 января в 11 часов выступит с праздничной программой муниципальный ансамбль «Славица».

Новогодние представления организуют и в Болховском микрорайоне Орла — 28 декабря в 15 часов, 4 января в 11 часов и 5 января в 15 часов.

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