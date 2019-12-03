В Орле начали искать подрядчиков для 11 объектов дорожного ремонта
03.12.2019
Сегодня соответствующее поручение дал глава администрации Орла Александр Муромский.
Работы будут проводиться в следующем году. Планируется отремонтировать улицы Автовокзальную, Тульскую, Ливенскую, Старо-Московскую, Розы Люксембург, переулок Южный, Новосильское шоссе, а также участок Московского шоссе и отдельные части улиц 5 Августа, 60 лет Октября и Васильевской.
Ремонт всех дорог обойдётся в 385 миллионов 600 тысяч рублей.
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