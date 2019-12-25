В Орле на улице Ломоносова столкнулись две «Тойоты»

ДТП случилось 24 декабря в 15 часов на перекрёстке с улицей Лескова.

Как сообщает Управление ГИБДД, на перекрёсток выехала «Тойота-Королла» (под управлением женщины 1993 года рождения). В этот момент в неё врезалась «Тойота-РАВ4» (под управлением мужчины 1987 года рождения), которая ехала по Лескова со стороны Красноармейской в сторону Игнатова.

Оба водителя обратились за медпомощью. Женщину госпитализировали, а мужчине назначили амбулаторное лечение.