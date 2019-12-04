В Орле на четырёх улицах отключили горячую воду
04.12.2019
Без услуги остались семь многоэтажных домов, а также школа № 38.
Воду отключили сегодня в 10 часов до 5 декабря 16 часов 30 минут по следующим адресам: Гагарина, 49, 51, Розы Люксембург, 52, Черкасская, 72, 74, 76, и Нормандия-Неман, 93.
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