В Орле на четырёх улицах отключили горячую воду

Без услуги остались семь многоэтажных домов, а также школа № 38.

Воду отключили сегодня в 10 часов до 5 декабря 16 часов 30 минут по следующим адресам: Гагарина, 49, 51, Розы Люксембург, 52, Черкасская, 72, 74, 76, и Нормандия-Неман, 93.